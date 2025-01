Lettera43.it - L’ingorgo di film al cinema e la necessità di ripensare l’offerta

Leggi su Lettera43.it

Il primo gennaio 2025 sono usciti sette nuovi. In ordine sparso: Nosferatu di Robert Eggers, Maria di Pablo Larraín, Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi, La guerra dei Rohirrim di Kenji Kamiyama, Sonic 3 di Jeff Fowler, Better Man di Michael Gracey e Armand di Halfdan Ullmann Tøndel. Sono settediversi, che raccontano storie altrettanto diverse. E fin qui, se vogliamo, va bene. Perché significa che alc’è un’offerta ampia e che allo spettatore viene dato modo di scegliere. Il problema, semmai, è un altro.Servono idee e strategie nuove, come quelle di Lucky RedQuando ci sono così tanti, è difficile non solo dargli la visibilità che meritano, ma anche parlarne, discuterne, provare a costruire una comunicazione valida intorno a ognuno di essi. Se c’è una cosa che il 2024 ci ha fatto capire è esattamente questa: alservono idee e strategie nuove.