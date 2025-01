Lanazione.it - "Il Pd ha le allucinazioni, la città funziona"

"Sindaco e Giunta pienamente sul pezzo, chi è fuori dal radar è la sinistra aretina un po’ spersa e un po’ confusa", dopo l’accusa scagliata dalle opposizioni nella conferenza stampa di giovedì arriva il contrattacco della maggioranza che risponde per le rime con un comunicato. "Entriamo nel merito - esordisce la nota - Politiche scolastiche: siamo a liste d’attesa sotto il 10%, due nuove scuole in arrivo - Colombo e Cesalpino-, più posti nei nidi e scuole dell’infanzia, 380 laboratori in collaborazione con gli istituti comprensivi, assunzioni record di educatori. Turismo: Arezzo tra le 10 mete più ambite a livello nazionale grazie alladel Natale e presenze costanti tutto l’anno. Sociale: povertà tenuta a bada con stanziamenti record, per il 2025 quasi 20 milioni di euro; apertura di un nuovo Spazio Famiglia in Via Masaccio che si unisce a quello già operativo in Via Garibaldi, riconversione della ex Caserma Piave in un nuovo centro di inclusione e cura per le persone a rischio marginalità, a pieno ritmo il progetto “accoglienza 100, tolleranza 0” in collaborazione con le Unità di strada, assistenti sociali in numero ottimale - 1 ogni 5mila abitanti".