Ilrestodelcarlino.it - Ex cinema Excelsior, il Tar accoglie il ricorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche lo scorso 4 dicembre in Camera di Consiglio ha accolto ilcon cui la societàtografica srl proprietaria dell’exha impugnato il provvedimento con cui con proprio decreto la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche aveva apposto un vincolo di tutela sull’ex. Oltre ad alcuni vizi procedurali consistenti soprattutto nella impossibilità di comunicare agli interessati lo sviluppo del provvedimento in corso, nel merito il Tribunale Amministrativo ha registrato la carenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato in quanto l’immobile de quo (il cui impianto iniziale risale al 1923) ha subito nel corso dei decenni alcuni interventi di ristrutturazione che ne hanno alterato la fisionomia ed è comunque da molti anni in avanzato stato di degrado.