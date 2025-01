Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta del disc golf

La HardDogs Asd organizza domani il primo open day gratuito di, dalle 9.30 presso il campo sportivo di Villagrappa. L’evento serve a scoprire uno sport innovativo e divertente, che unisce la semplicità del frisbee con le regole del. L’obiettivo è completare un percorso (come nel) lanciando ilo in appositi canestri, cercando di impiegare il minor numero di lanci possibile. Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire le regole di base del, conoscere le principali tipologie dihi e di lanci utilizzati e mettersiprova con esercizi pratici sotto la guida degli istruttori. Per questa speciale occasione ci saranno Edoardo Turri (campione italiano2024) e Riccardo Scroffernecher (campione italiano 2021). L’evento è completamente gratuito ed è aperto a tutti coloro che abbiano più di 10 anni e siano in buono stato di salute.