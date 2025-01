Pnrr, quali investimenti farà l’Italia con la 7^ rata

Leggi su Ildenaro.it

La Commissione Europea ha ricevuto dalil 30 dicembre scorso la settima richiesta di pagamento nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), per 5,3 miliardi di euro in sovvenzioni e 15,7 miliardi di euro in prestiti, al netto dei prefinanziamenti. Lo conferma l’esecutivo UE. La richiesta riguarda 67 tappe fondamentali e target. Copre riforme contro i sussidi dannosi per l’ambiente, nei settori della giustizia, della pubblica amministrazione e degli appalti, della gestione dei rifiuti, dell’energia sostenibile e dell’istruzione. Riguarda inoltre glinella sicurezza informatica e nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, nell’adattamento climatico, nelle energie rinnovabili, nella povertà energetica, nei trasporti e nell’agricoltura sostenibili, nonché nelle borse di studio a livello universitario e post-laurea.