Ultimouomo.com - Guida al Fantatennis 2025

Leggi su Ultimouomo.com

La maggior parte degli appassionati di calcio, alla domanda “come funziona il fantacalcio?” risponderebbe in maniera sicura. Ci si trova ad inizio stagione, si fa l’asta tirando fino a notte fonda, e poi si schiera la formazione ogni settimana, giocando contro la squadra di un altro membro della lega e ricevendo i punteggi dei giocatori in base ai voti in pagella e svariati bonus (goal, assist, cartellini, e via dicendo).Porre lo stesso quesito agli entusiasti del basket provocherebbe qualche sopracciglio alzato in più, dato che i giochi fantasy di basket sono meno diffusi rispetto alla controparte calcistica, ma in molti avrebbero familiarità con alcuni dei format tra i più diffusi, come le fantasy league di Yahoo, ESPN o – per quanto riguarda l’Italia – Dunkest o Fantastatz.Parlando di tennis, il fantasy è ancora quasi sconosciuto.