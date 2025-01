Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Italia: di nuovo lì

Leggi su Thesocialpost.it

Nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio 2025, è stata registrata unadidi magnitudo 1.9 sulla scala Richter nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Ingv alle ore 17.04 (orana), con epicentro situato al largo del golfo di Baia, frazione di Bacoli, a una profondità di 2.7 km.Fortunatamente, non si segnalano danni o feriti. Diverse segnalazioni da parte di cittadini indicano che laè stata preceduta da un forte boato e ha potuto essere avvertita in vari comuni e zone dell’area flegrea, come Bacoli, Arco Felice, Baia, Fusaro, Monte di Procida, il tratto di via Campana nel territorio di Pozzuoli e Solfatara.Inoltre, secondo le informazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano, un’altraè stata registrata alle 17.