Oasport.it - Rugby, Marco Bortolami: “Il Benetton ha mostrato il giusto carattere per ottenere risultati”

Il 2024 delTreviso si è concluso con i due successi contro le Zebre Parma. Due vittorie che hanno rilanciato le chance playoff nell’UnitedChampionship, ma soprattutto due partite difficili, sofferte, che hannola capacità dei ragazzi didi tirare fuori gli attributi quando serve. Come, sulle pagine del Corriere del Veneto, ha sottolineato proprio il coach biancoverde.“Credo che la vittoria sulle Zebre sia stata importante perché la squadra ha diildei giocatori e la determinazione ad andarsi a prendere un risultato che volevamo a tutti i costi, oltre ad una sicurezza nei propri mezzi: per me è stata una grande prestazione, una vittoria autorevole”, le parole di.“E’ importante che la squadra sappia affrontare i vari momenti della partita e possa trovare le giuste soluzioni, ma anche le energie giuste per fare le scelte migliori.