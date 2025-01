Dilei.it - Morto Massimiliano Savaiano, chi era il manager vicino a Claudio Baglioni

Un 2025 che inizia con una terribile notizia, per, che perde uno dei suoi più fidati collaboratori.l’1 gennaio, o perlomeno questa è la data in cui è stato dato l’annuncio, lasciando sgomenti gli addetti ai lavori e l’artista di Centocelle che è appena intervenuto sui suoi social per l’ultimo addio a un amico di sempre e al suo fianco in moltissime produzioni e spettacoli., l’addio diL’annuncio della sua scomparsa giunge in maniera inaspettata e in una giornata che doveva essere di festa. E così,ha voluto porgere il suo ultimo saluto a colui che è stato uno dei suoi collaboratori più stretti ma che negli anni è anche diventato un amico: “Caroo Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio”.