Mistermovie.it - Mister Movie | Scarlett Johansson afferma che una Tartaruga Ninja le ha rovinato la vita amorosa!

Leggi su Mistermovie.it

Chi avrebbe mai pensato che una cotta per un personaggio animato potesse influenzare lasentimentale di una star di Hollywood?ha recentemente raccontato come la sua infatuazione infantile per Raphael, il ribelle delle Tartarughe, abbia condizionato le sue scelte amorose nel corso degli anni.e l’influenza delle Tartarughesulla suaclass="wp-block-heading">Durante un’intervista con MTV UK,ha rivelato che da bambina le Tartarugheerano estremamente popolari e che aveva un debole per Raphael, il più irascibile e tormentato del gruppo. La sua personalità ribelle e lunatica aveva catturato l’attenzione della giovane attrice, ma non senza conseguenze: «Mi piaceva che fosse problematico. Questo ha influenzato tutte le mie scelte di appuntamenti più avanti nella