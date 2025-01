Cultweb.it - Chi era Jocelyn Wildenstein e perché era soprannominata Catwoman?

, conosciuta come “” per le sue caratteristiche somatiche feline, costruite dopo una lunga serie di interventi chirurgici, è stata una figura centrale nella scena mondana di New York. Nata il 5 agosto 1940 a Losanna, in Svizzera, il suo nome è associato a uno stile di vita opulento, interventi chirurgici estremi e una tumultuosa vita personale. La donna è morta il 31 dicembre 2024 a Parigi, lasciand dietro di sé un’eredità controversa, tra lussi e scandali.Périsset, questo il suo nome da nubile, trascorse un’infanzia modesta, dedicandosi a sport come il nuoto e lo sci. Da giovane, si trasferì a Parigi, dove iniziò a frequentare il jet set e a coltivare la passione per l’Africa. Proprio durante un safari in Kenya nel 1977 incontrò Alec, miliardario e collezionista d’arte.