Ascolti TV Total Audience | Martedì 31 Dicembre 2024. L'Anno che verrà sale al 37% (+31k), Capodanno in Musica 25.41% (+17k)

Auditel ha introdotto un nuovo standard ‘’ nella rilevazione dei dati. Il dato comprende tutte le visioni in streaming in diretta e in differita all’interno della stessa giornata auditel (che si chiude all’1.59 della notte).Nella serata di ieri,31, su Rai1checon Marco Liorni ha interessato 5.414.000 spettatori pari al 37% di share, nella prima lunga parte in onda dalle 20:52 alle 0:56, e 2.857.000 spettatori con il 33.79% dall’1.01 all’1.36 (Buonanotte fino all’1:54: 1.921.000 – 28.49% – la parolaccia in diretta del cantante dei Ricchi e Poveri). Su Canale5 – dalle 20:51 all’1.52 –incon Federica Panicucci e Fabio Rovazzi ha raccolto 3.412.000 spettatori con uno share del 25.28% (After di 7 minuti: 1.524.000 – 25.63%, il dato dello scorso anno senzadella sfida di San Silvestro, quello del 2022).