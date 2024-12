Ilgiorno.it - Santa Maria Assunta è chiesa giubilare: "Un anno per rimettersi in cammino. Per rivedere il nostro stile di vita"

"Unperin, perildi". Il vicario episcopale don Antonio Novazzi apre l’santo a Cernusco,scelta dalla Diocesi di Milano come meta per i pellegrini. La cerimonia al fonte battesimale, "per un nuovo inizio". Al suo fianco il prevosto, don Luciano Capra. Nell’omelia il significato del momento "un’occasione per ripensare al proprio percorso di fede e ripartire con una nuova marcia in un mondo sempre più afflitto da guerre e violenze". In tempi lontani "l’era il momento per i più poveri di riscattare terreni svenduti e per gli schiavi di riconquistare la libertà, oggi a ognuno è richiesta la forza di fermarsi e tornare a vivere nella quotidianità il dono della carità e avere la tenacia per appianare le disuguaglianze".