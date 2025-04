Calcionews24.com - Lo Russo: «Kings League orgoglio di Torino, ci abbiamo sempre creduto. È un successo per un motivo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Stefano Lo, sindaco di, sulla finale diItalia in programma a. Tutti i dettagli Stefano Lo, sindaco di, ha parlato nella conferenza stampa per la finale diItalia in programma in città il 22 maggio. LE PAROLE – «hafin dall’inizio .