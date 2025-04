Salernotoday.it - Lavori per il nuovo ospedale Ruggi: scattano limitazioni e divieti per gli automobilisti

Leggi su Salernotoday.it

Disagi in vista, per gli, in vista deidi demolizione propedeutici alla realizzazione delcomplesso ospedaliero, a Salerno. Necessaria la chiusura al transito (ad eccezione dei mezzi di soccorso) nel tratto di via San Leonardo compreso tra via Monticelli e via.