Juventusnews24.com - Marchisio a Sky: «Juve, mi aspetto grande carattere e voglia di vincere a Roma. Tudor conosce bene il DNA del club. Su Koopmeiners dico questo»

di RedazionentusNews24ha parlato del momento dellae della nuova squadra di Igor: le dichiarazioni dell’ex bianconeroA Sky Sport, Claudioè tornato a parlare anche dintus. Il suo commento sui bianconeri.UN GIOCATORE DELLACHE VEDRESTIIN KINGS LEAGUE – «Beh ovviamente per la carta d’identità e le sue qualità Kenan Yildiz sarebbe perfetto».– «Mida parte delladi. Ad oggi ogni partita può fare la differenza. Unasquadra non può accontentarsi del pareggio, deve andare aconcome ha sempre dimostrato lantus ed è nel suo DNA.lo».– «Quando c’è un cambio di allenatore non è facile gestire un giocatore in difficoltà.