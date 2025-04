Ilnapolista.it - Gravina rieletto nel Comitato Esecutivo Uefa: potrebbe essere designato vicepresidente vicario

Il presidente della Figc Gabrieleè stato nuovamente eletto come membro deldella.L’ufficialità è arrivata oggi, da Belgrado, durante il 49º Congresso della Federcalcio europea.Sono stati 48 i voti a favore disu 55 federazioni presenti.Nel 2023 il presidente Figc era stato un braccio destro di Aleksander Ceferin, quando fu nominato come uno dei suoi vicepresidenti. Eritornare anche questa nomina prossimamente, con l’ipotesi di: «Ritrovata sintonia con il ministro Abodi. In tempi brevi la nomina di un commissario per gli stadi»Gabrielea margine del Consiglio Federale:«Ho incontrato il ministro dello sport Abodi mercoledì e sottolineo una sintonia massima, ritrovata. Abbiamo avuto modo di parlare delle necessità del calcio e di Euro 2032, l’ho trovato impegnato nel trovare delle soluzioni.