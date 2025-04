Internews24.com - Correa, assist per Calhanoglu ma non eccelle. Le pagelle dei quotidiani in Milan Inter

di Redazione, l’argentino serve l’per il gol dima non. Ledeisulla prestazione dell’attaccante nerazzurroIn occasione del quarto derby stagionale traè partito dal primo minuto, grande occasione per l’argentino per cercare di dare dei segnali incoraggianti considerando una stagione molto opaca. Nella serata della semifinale di andata di Coppa Italia, l’attaccante argentino nonanzi ad inizio match l’atteggiamento ricorda molto quello messo in campo contro l’Udinese, suo però l’per il gol, prezioso, diche pareggia i conti. Di seguito ledeiper il giocatore nerazzurro.GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «La partenza sembra il seguito dell’ingresso negativo con l’Udinese. Poi si scuote, difende palloni ed è prezioso nell’enza a Calha».