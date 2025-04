Cure | recensione del film di Kiyoshi Kurosawa

Leggi su Cinefilos.it

deldiA ventotto anni dalla sua realizzazione, “” trova finalmente in Double Line la distribuzione capace di porre rimedio alla clamorosa svista che aveva negato a questo capolavoro del cinema giapponese una degna diffusione internazionale. Restaurato in 4K e per la prima volta doppiato in una lingua diversa dal giapponese, ildisi conferma come una pietra miliare del J-Horror e del thriller psicologico. Nelle sale italiane dal 3 aprile.è un’opera chiave per il cinema giapponeseUscito nel 1997, “” si colloca tra i titoli più influenti del cinema giapponese contemporaneo. Insieme a “Ringu” (1998), ha segnato la nascita e l’evoluzione del J-Horror, distinguendosi per il suo approccio metafisico e per il magistrale lavoro di sottrazione stilistica.