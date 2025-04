Metropolitanmagazine.it - Chi era Salvo, il compagno di vita di Valentina Persia: “È morto troppo presto, l’ho amato alla follia”

ha vissuto un’intensa storia d’amore con Salvatore, detto “”, un architetto di Catania, scomparso nel 2004, a causa di una malattia la cuore. “Ho perso, pur, il mio, che èprematuramente”, raccontava la, ospite a “Vieni da me” nel 2020., infatti, è mancato a soli 43 anni. “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Hotantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”, aveva aggiunto la comica. Pernon è stato facile affrontare la perdita di, ma ha potuto contare sull’affetto di Leo Gullotta: “Mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio. Devo molto a lui”. Lo scorso 19 giugno 2020, in occasione del compleanno del suoha dedicato un commosso ricordo alprematuramente scomparso sul suo profilo Instagram: “Oggi avresti compiuto 59 anni.