Mister Movie | Mercy primo Trailer con Chris Pratt al CinemaCon 2025

Ecco cosa sappiamo del thriller fantascientifico "", cone Rebecca Ferguson, presentato al. Il film, diretto da Timur Bekmambetov (regista di "Wanted"), vedenei panni di un detective accusato di un crimine. Ma non un crimine qualsiasi! Dovrà provare la sua innocenza in tempi record, sotto l'occhio vigile del programma "". Sei pronto a scoprire di più?90 Minuti per la Vita: Cosa Rivelano le Prime Scene neldi ""Ildi "" ci catapulta in una società futuristica dove il programma "" decide chi è colpevole e chi innocente. Immagina:seduto su una sedia, Ferguson su uno schermo gigante che gli spiega che ha 90 minuti per dimostrare di non aver ucciso sua moglie! Altrimenti. beh, il destino è segnato. Deve raccogliere prove, analizzare messaggi, video, tutto mentre la sua colpa sale vertiginosamente.