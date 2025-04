Scuolalink.it - Studentessa con disabilità esclusa dalla gita per l’assenza del sostegno: il problema dell’inclusione.

Leggi su Scuolalink.it

Un nuovo caso di esclusione scolastica solleva interrogativi sull’accessibilità delle attività extracurricolari per gli studenti con. Unacon sindrome di Down è statada unaall’estero perché la docente dinon era disponibile. La famiglia ha scoperto l’accaduto per puro caso, senza alcuna comunicazione preventiva da parte della scuola. Di .conperdel: il. Scuolalink.