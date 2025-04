Lapresse.it - Dazi Trump, Santanchè: “Non sono positivi ma no a reazioni di pancia”

Leggi su Lapresse.it

Anche la ministra del Turismo Daniela Santanché commenta iannunciati dache colpiranno beni e merci anche italiani. “Istatunitensi? Sicuramente nonuna cosa positiva, ma non bisogna andare incontro a una guerra commerciale. Bisogna avere un’interlocuzione e vedere su che cosa si può ragionare. Nondima di ragione”, ha dichiaratoalla Stazione di Roma Ostiense, a margine della presentazione del “La Dolce Vita/Orient Express”, il primo treno di lusso italiano di Arsenale in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Fonone FS e FS Treni Turistici Italiani.“notizie di ieri sera, quindi bisogna ragionare con l’Europa e capire se si può trattare con gli Stati Uniti. Bisogna ragionare sulle cose e non averedi. Spesso il cuore e la ragione non vanno nella stessa direzione”, aggiunge la ministra.