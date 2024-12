Ilfoglio.it - Il volo libero degli uccelli e il volo di guerra dei droni. La mia cartolina alla galera di Evin

Leggi su Ilfoglio.it

Vorrei dedicare questa, che è l’ultima posta dell’anno, al desiderio di libertà per Cecilia Sala. Per le stesse ragioni, rovesciate, per le quali è stata scelta da qualche autorità iraniana. Per rappresentare esemplarmente tre parole: Donna, Vita,. Ieri ho visto un disegno, uno di tanti, dedicato a lei nella sua cella, accanto a una rondine dalle ali spiegate. Niente come unsimboleggia la libertà, e la pace anche, una colomba bianca. Niente mostra lacome i cieli attraversati da un diluvio di aerei,, missili, razzi. Nei cieli ora le coseumani e le cosesi stanno mescolando in uno scontro che va molto al di là dello “scontro di civiltà”. Un allievo di Giorgio Parisi starà studiando, invece che i ventaglistormi di storni, le regole di evoluzionestormi di“martiri” che l’Iran fornisceRussia perché ne oscuri il cielo d’Ucraina.