Thesocialpost.it - Morte di Liam Payne: cinque incriminati per la tragedia in Argentina

Leggi su Thesocialpost.it

persone sono finite sotto accusa per la**di**, cantante degli One Direction, avvenuta il 16 ottobre scorso a Buenos Aires. La star britannica, 31 anni, è caduta dal balcone del terzo piano di un hotel nella capitale. L’ufficio del procuratore ha raccolto prove contro il direttore e il receptionist dell’hotel, un amico die due dipendenti accusati di aver fornito droga.Leggi anche:trascinato via: ecco l’ultima foto prima dellaLe accuse principaliLa direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il receptionist Esteban Grassi devono rispondere di omicidio colposo per non aver garantito la sicurezza del cantante. Secondo i documenti del tribunale, il balcone rappresentava un pericolo per, che si trovava in uno stato di grave alterazione.