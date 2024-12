Anteprima24.it - Gasparri: “In Campania Forza Italia non potrà che crescere”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Dobbiamo vincere dando quella maggioranza naturale che alle Politiche spesso si esprime nei collegi, nei territori dellama che, a livello amministrativo, a volte stenta a concretizzarsi. Abbiamo messo in campo varie ipotesi:ha il suo leader campano ed europeo come Fulvio Martusciello. Ovviamente, altri partiti della coalizione hanno fatto altre ipotesi. Non si esclude anche di ricorrere a ipotesi esterne alla politica”. Così il capogruppo dial Senato Mauriziorispondendo ad una domanda sulle elezioni regionali del 2025, in occasione del brindisi di fine anno organizzato dal partito con sostenitori e simpatizzanti a nella sede della Regione. “Bisogna mettere in campo la personalità che sia la più adatta perchè – ha spiegato – in questi mesi il centrodestra ha rivinto in numerose Regioni (Piemonte, Abruzzo, Basilicata) abbiamo avuto pero’ anche a volte battute d’ arresto come in Umbria e in Sardegna.