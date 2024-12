Laprimapagina.it - Ventunesimo pari dell’anno per i bianconeri: salta la panchina di Motta?

La Juventus chiude il 2024 con un record storico di pareggi, quello che con il 2-2 contro la Fiorentina alla 21esima giornata di campionato certifica una stagione sempre più a rischio. Non basta la doppietta di Thuram. Arriva ilper i, che vedono il quarto posto rimanere distante tre punti. Per i viola è il primo risultato positivo dopo 2 sconfitte di fila.In una sfida che si conclude con il sorso amaro della beffa, isi fanno raggiungere nel finale dopo aver giocato un primo tempo tutto sommato convincente. È ancora Khephren Thuram a regalare l’illusione della vittoria con la sua doppietta, ma ancora una volta la squadra non riesce a tenere il risultato e subisce l’ennesimo pareggio.Il match si sblocca al 20? grazie a Thuram, che con una discesa solitaria mette in difficoltà la difesa viola e batte De Gea sul primo palo.