Salerno, somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni: sospeso bar nel centro cittadino

Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore della provincia diha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di dieci giorni, nei confronti di Bar ubicato neldiper motivi di ordine e sicurezza pubblica.In particolare, durante i servizi “Movida” finalizzati al controllo di locali maggiormente frequentati da giovani adolescenti, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, congiuntamente ai Militari dell’Arma dei Carabinieri e in sinergia con gli Agenti della Polizia Municipale hanno notato, all’interno e all’esterno del Bar in argomento, la presenza di numerosi avventori presumibilmente di minore età che stavano consumando bibite a contenuto alcolico.Gli operatori hanno constatato che all’interno di tale esercizio commerciale venivano somministrate “” senza alcuna verifica dell’età deimediante esibizione di documenti d’identità, nonostante molti degli avventori apparissero ictu oculidi età.