Legge di bilancio 2025 voto finale al Senato | 112 favorevoli alla mozione di fiducia è legge

Accompagnato dalle polemiche suliper contingentato e con quella che persino il relatore dimissionario Liris ha definito “lettura singola” (invece della doppia lettura tra Camera eprevisto dCostituzione) è arrivato ilconclusivodi, con 112 votie 67 voti contraridi. Unsenza sorprese, accompagnato dall’impossibilità di valutare emendamenti o ordini del giorno, sia dmaggioranza sia dall’opposizione. In aula presente il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ieri era intervenuto difendendo gli interventi fatti e replicando alle critiche dell’opposizione. Prima di questosono andate in scena circa tre ore di dichiarazioni di, aperte da Carlo Calenda che ha criticato il governo soprattutto per l’indisponibilità ad accettare qualunque suggerimento dall’opposizione.