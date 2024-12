Anteprima24.it - Francesca Ferri nuovo Sindaco Junior del Comune di Castelvenere

Tempo di lettura: < 1 minutoLa giovane studentessa, insieme a tutti i consiglierieletti, ha ricevuto il plauso delSenior Alessandro Di Santo e dell’intera Amministrazione al termine dell’ultimo consiglio comunale.Entrano a far parte della giunta comunalei consiglieri eletti Berenice Sebastianelli (vicee assessore al Turismo – Spettacoli – Manifestazioni), Manuel Simone (assessore Cultura – Politiche giovanili – Scuola – Pari Opportunità), Roberta Di Paola (assessore Cittadinanza Attiva – Legalità – Promozione del Territorio), Andrea Michele Onofrio (assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile), Eulalia Pengue (assessore alla Gentilezza e alla Sicurezza).Oltre ai componenti della giunta, entrano a far parte del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze come consiglieri Chiara Cielo, Angela Filippelli, Lopez Tanairi Esther e Natalia Piazza che è stata eletta Presidente dell’assemblea consiliare.