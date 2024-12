Panorama.it - Il ‘business plan’ insanguinato tra Kim e Putin

Migliaia di soldati nordcoreani inviati a morire sul fronte ucraino, droni kamikaze che colpiscono le città, e un flusso incessante di armi e risorse: il patto militare tra Corea del Nord e Russia si è trasformato in un cinico business. Kim Jong-un baratta vite umane con petrolio, denaro e tecnologia, mentre le fabbriche nordcoreane lavorano giorno e notte per alimentare l’esercito russo. A suggellare questa cooperazione mortale, una provocazione simbolica che inquieta il mondo: soldati nordcoreani potrebbero marciare sulla Piazza Rossa il 9 maggio, celebrando l’80° anniversario della vittoria sovietica. Un accordo che incarna la brutalità e il cinismo di un conflitto che non accenna a fermarsi, mentre l’Ucraina continua a sanguinare.Secondo un rapporto delle forze speciali ucraine, ai soldati nordcoreani che combattono per la Russia sono stati forniti documenti militari falsi con nomi e luoghi di nascita russi.