Il boom del tennis in Italia è figlio di Sinner ma anche della pandemia (Guardian)

Inil successo di Jannikha riportato entusiasmo per iled è stata registrata una rinascita di questo sport, che fino a pochi anni fa era oscurato dal calcio e la Formula 1.L’ascesa delin: «come Tomba»Ilha raccolto alcune testimonianze da parte di appassionati diin:All’età di 47 anni, Ninni Licata ha appeso le sue scarpe da calcio al chiodo per una racchetta da. Come migliaia dini negli ultimi anni, Licata non ha saputo resistere al richiamo di un gioco che per anni era stato relegato ai margini dello sport del Paese. L’ascesa delhamesso la televisione nazionale a un bivio per trasmettere le partite in diretta delle squadre di calcio o tornei Atp. Ci sono nove giocatorini classificati all’internotop 100 Atp, con uomini e donne che hanno vinto rispettivamente la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.