Ilnapolista.it - Buongiorno rischia di stare fuori tutto gennaio, salterebbe anche Atalanta e Juventus (Corsport)

di)Non arriva una buona notizia per il Napoli e Natale. I tempi di recupero dipotrebbero allungarsi. E il difensore centrale, colonna del Napoli di Conte, potrebbe rimanereil mese di. E saltarele sfide con.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Il ds Manna continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto le storie tese che si sono venute a creare in difesa, sopratdopo l’infortunio alla schiena di. Appena entrato nella seconda settimana di un percorso che, tra un periodo di riposo assoluto, i cicli di terapie e il processo di riatletizzazione potrebbe fargli perdere l’intero mese di