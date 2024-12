Pianetamilan.it - Raimondo: “Nuovo stadio Milan? Ecco come stanno le cose. Due le opzioni”

Il nostro Fabio Barera ha avuto modo di intervistare l'avvocato Felice. Diverse le domande sul: dal progetto dela San Donato al rebus di San Siro fino al calciomercato rossonero., di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! A che punto è ilcon la questione? "Attualmente siportando avanti due progetti paralleli ao e a San Donato. Per San Siro i due club devono aggiornare il piano di fattibilità e valutare se proporre una offerta entro febbraio (richiesto dal Sindaco) per l'acquisto delle aree e dello, in modo tale da rogitare entro luglio per non far scattare il vincolo sul vecchio impianto. A San Donato ci troviamo in piena fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), documento fondamentale che si otterrà entro la prossima primavera, e a seguito del quale l'accordo di programma si avvierà verso la fase conclusiva.