CCNL statali, ok in CDM: aumenti a 165 euro, lavoro su 4 giorni e buoni pasto in smart working. Le novità

Nuovo semaforo verde all’ipotesi di rinnovo del nuovo, siglata per il triennio 2022/24. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 dicembre, ha autorizzato la sottoscrizione con condizioni del Contratto collettivo nazionale comparto Funzioni centrali, per il triennio.Via libera quindi alla pre-intesa siglata lo scorso 6 novembre dai sindacati. Al tavolo negoziale di novembre la maggioranza raggiunta era stata del 54,6%, senza Cgil e Uil, ma comunque sufficiente per varare definitivamente l’accordo di rinnovo. Ora luce verde anche in Cdm alla sottoscrizione definitiva. Il nuovodel personale comparto Funzioni Centrali 2022/2024 vede per il triennio molte, a partire dalla settimana lavorativa corta di 4all’erogazione deianche in, fino addi stipendio (che non raggiungono l’entità richiesta dai sindacati), che si attestano su una media di 165mensili, per 13 mensilità.