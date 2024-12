Ilrestodelcarlino.it - Capitale Europea 2033, la polemica è decollata

"Gambini se continua a pensare alla politica isolerà la città. È Urbino non merita un trattamento così". Questo è il pensiero di Federico Scaramucci, maturato dopo la scelta di non partecipare alla candidatura di Urbino adella culturainsieme a Pesaro. "Con grande rammarico, ci troviamo a dover commentare le dichiarazioni di Gambini in merito alla decisione di escludere Urbino dal percorso di candidatura insieme a Pesaro", dice Scaramucci. Gambini, in Consiglio comunale e poi sulle nostre pagine, aveva definito Matteo Ricci "arrogante e inaffidabile" sui patti per la candidatura congiunta, partendo agli accordi del 2019. Tornando a Scaramucci, esponente del Pd e capogruppo di opposizione a Urbino, dice: "Una scelta che consideriamo miope e gravemente lesiva per il futuro culturale, economico e turistico della nostra città.