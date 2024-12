Ilgiorno.it - Una nuova svastica: "Condanna del Comune. Unanime lo sdegno"

NAVE (Brescia)Dopo Brescia, Nave. Unaè stata disegnata nella notte tra sabato e domenica a Cortine, proprio di fronte al Monumento ai Caduti Partigiani della Seconda guerra mondiale. A scoprire il simbolo del nazismo spruzzato in modo scomposto con uno spray giallo fluorescente sul selciato di piazza della Memoria sono stati alcuni residenti, allarmati per la violenza ideale del gesto. Ad avvertire pubblicamente tutta la comunità è stato il sindaco Matteo Franzoni, con un post sui social checon fermezza lo scempio – già fatto rimuovere – in cui annuncia reazioni forti: "A pochi passi dal Monumento ai Caduti e dalla stele che ricorda i campi di sterminio nazisti è comparsa una– ha scritto Franzoni in Rete – Unadisegnata in modo errato, a riprova ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno, dell’estrema ignoranza di chi ha compiuto un gesto che fa rabbrividire e da non sottovalutare, a maggior ragione proprio per il luogo di alto valore civico e democratico dove è stato compiuto.