Ilrestodelcarlino.it - "Cesenatico Servizi cambierà sede"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La società municipalizzataè finita nel mirino della Cgil con pesanti critiche sulle condizioni del luogo di lavoro e la richiesta di dimissioni per il presidente Sandro Brandolini, dopo che l’azienda è stata sottoposta a ispezioni dalle quali sarebbero emerse, secondo il sindacato, situazioni di irregolarità. L’amministrazione comunale risponde con il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Jacopo Agostini, i quali sostanzialmente spiegano come sia già delineato un percorso per costruire un nuovo centro, motivo per il quale non si investe in quello attuale. "Il Comune di– spiega Gozzoli – ha già previsto importanti investimenti per realizzare la nuovadi, con l’area dell’attualedi via Magellano che diventerà un parcheggio ao dei turisti e dei residenti di Ponente.