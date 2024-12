Lanazione.it - Prato, le celebrazioni per Natale e Santo Stefano

, 21 dicembre 2024 - Ci stiamo avvicinando ale le chiese disi stanno preparando a celebrare la tradizionale veglia solenne. La mattina del 25 dicembre, come avviene ormai da molti anni, il vescovo Giovanni Nerbini celebra la prima messa del giorno nel carcere della Dogaia per i detenuti. Nel pomeriggio si rinnova l’appuntamento con il rito dell’ostensione del Sacro Cingolo e con l’esposizione della reliquia dial termine dei vespri delle ore 17. Il giorno successivo,, città e diocesi celebrano il patrono con il solenne pontificale in cattedrale trasmesso da Tv. In questa occasione vengono proclamati i vincitori del Premio, il riconoscimento che la città consegna alle aziende virtuose del distretto pratese. Ricordiamo che domenica 29 dicembre la Chiesa pratese – insieme a tutte le Chiese particolari nel mondo – vivrà, con un pellegrinaggio e una celebrazione solenne - l’inizio del Giubileo.