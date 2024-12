Lanazione.it - La magia e il calore del grande gospel sono di scena al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Lae ildeldialdimercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 17.00. Ospite d’eccezione un’artista di caratura internazionale come Joselin St. Aimee, che nella sua lunga carriera ha condiviso il palco con musicisti e gruppi difama, tra cui André Rieu, Zucchero Fornaciari e Cheryl Porter. Cantante versatile e carismatica, Joselin è anche una promotrice della cultura afroamericana in Italia, attraverso la sua associazione Acting Out English Academy e una serie di seminari dedicati alla musica. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo album, Love Sacrifice, seguito dal singolo Rolling Raging, che ha consolidato la sua reputazione come interprete ditalento. Con il progetto The Spirit of, Joselin porta sul palco un repertorio che celebra la potenza della musica, coinvolgendo il pubblico in una serata di emozioni e spiritualità.