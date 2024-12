Sport.quotidiano.net - La crisi senza fine del City: Guardiola ko anche con l’Aston Villa

ster, 21 dicembre – Dire che è un momento nero rischia di essere un eufemismo, parlando di questo Mster. Perchéoggi la corazzata fragile di Pepè stata sconfitta in Premier, per mano deldi Emery che si è imposto 2-1 in casa. Il sogno dei campioni di Inghilterra in carica di arrivare al quinto titolo di fila sembra già essere svanito. Si tratta, per i Citizens, della terza battuta d’arresto dopo i passi falsi in Champions League contro la Juventus e il derby perso all'Etihad stadium contro lo United. Ma per capire quanto sia precipitato il rendimento in campo del club che solo il Real Madrid supera a livello di fatturato bisogna andare un po' a ritroso: daottobre, in un mese e mezzo, ilha perso otto volte in 11 uscite, e sono sei le sconfitte nelle ultime otto giornate di Premier.