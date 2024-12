Liberoquotidiano.it - La badante dell'orrore che ha terrorizzato Vicenza: "Come ha ucciso le sue vittime"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Daa killer, il passo è breve. Succede a, dove una donna è accusata di averun'anziana e tentato l'omicidio di altre 4 persone, dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria e aver offerto disponibilità per assistenza domiciliare. Per i carabinieri del Comando Provinciale di, dopo nove mesi di indagini, è scattato l'arresto nei confronti di una 46enne senza dimora, Paola Pettinà, che vive con un compagno nel padovano. La prima denuncia era giunta alla stazione di Breganze, piccolo comune di poco più di ottomila anime in provincia di. Quasi in contemporanea, la morte di un'anziana locale ed il peggioramentoe condizioni di altri due coniugi, assistiti a domicilio dalla stessa donna nel 2022. La donna si faceva chiamare Paolina e millantava esperienze da infermiera in alcuni ospedali vicentini.