Ilrestodelcarlino.it - Cento fotografie ’Sul campo’ di Guidi

Sarà il maestro Guidoa presentare la mostra a lui intitolata e composta da una serie distampe fotografiche inedite realizzate dal fotografo cesenate nel corso degli anni ‘80 e destinate ad entrare stabilmente nella collezione della Biblioteca Malatestiana. L’appuntamento è per oggi alle 17 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, dove si terrà una conferenza, e successivamente alle 19 in galleria per l’inaugurazione ufficiale. Il suggestivo percorso espositivo sarà fruibile nelle giornate di venerdì, dalle 16 alle 19, di sabato, domenica e nei festivi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. La galleria resterà chiusa al pubblico il 25 dicembre e il 1° gennaio. La mostra, curata da Stefania Rössl e Antonello Frongia, è stata realizzata in concomitanza con la grande antologica sul fotografo cesenate aperta venerdì 13 dicembre al MAXXI di Roma.