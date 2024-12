Caro pubblico ci sono novità… Ballando con le stelle Milly Carlucci spiazza pure il suo staff | bomba sul palco della finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladicon le2024 si preannuncia come una serata memorabile, ricca di spettacolo, emozioni e sorprese. Sabato 21 dicembre,, affiancata dall’immancabile Paolo Belli, torna su Rai1 alle ore 20:35 per condurre l’ultimo atto di un’edizione che ha conquistato il cuore del. Ospiti d’onoreserata saranno i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon, che renderanno ilancora più speciale. >> “Zeudi è pericolosa”. Grande Fratello, Shaila interviene dopo le lacrime dell’ex miss ItaliaLa band salentina porterà tutta la sua energia con un medley speciale, composto dal nuovo singolo “Marziani” e due successi iconici, “Mentre Tutto Scorre” e “Nuvole e lenzuola”. Per la prima volta su questo, i Negramaro saranno accompagnati da una coreografia esclusiva, creata appositamente per l’evento.