Sedicesima giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Bologna resiste un tempo vince l’Olympiakos

Tredicesima sconfitta stagionale in campo continentale per la Virtus che, nella, cade ad Atene per mano del(87-77). La squadra di Ivanovic paga una ripresa sciagurata dopo un ottimo primochiuso in vantaggio.: OLYMPIAKOS-VIRTUS87-77Le V nere si illudono per unper poi crollare di schianto nella ripresa. I felsinei reagiscono bene ad un avvio sottotono realizzando ben 29 punti che li porta all’intervallo lungo avanti di tre(46-43).Al rientro in campo,stacca la spina e i greci, trascinati da un super Vezenkov, (21 punti) e dall’ex Fournier, piazzano un tremendo parziale di 19-4 nel terzo periodo. La musica non cambia negli ultimi dieci minuti, così la Virtus torna a casa con la tredicesima sconfitta e l’ultimo posto in classifica da sola.