Lettera43.it - Caso Toti, il giudice dà l’ok al patteggiamento: pena di due anni e tre mesi

Ilper le udienze preliminari Matteo Buffoni ha datoall’accordo suldi Giov, a settedall’arresto del politico il 7 maggio scorso e dallo scandalo che ha travolto la Regione Liguria. L’ex governatore ha concordato con i pm Luca Monteverde e Federico Manotti unadi duee tre. Sarà però convertita in lavori di pubblica utilità:dovrà lavorare per 1620 ore nell’ufficio di comunicazione della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Potrà svolgerne più di 15 a settimana e, se necessario, potrà viaggiare in tutta Italia. Dal canto suo, l’ex governatore ha dato disponibilità per ogni tipo di mansione. Tra queste anche l’autista per accompagnare i malati. Gran parte delle sue mansioni saranno svolte al point emato-oncologico dell’ospedale San Martino di Genova.