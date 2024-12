Ilnapolista.it - Reis da Silva, il primo gay dichiarato del tennis: «Tutti mi accettano ma non vorrei parlarne ogni volta»

Sabato scorso Joao Lucasdaha fatto la cosa più normale del mondo: ha pubblicato un selfie di coppia su Instagram per il compleanno del suo compagno. Loro due in posa in riva al mare, a Rio de Janeiro. “Ti amo tantissimo”, ha scritto. Il post ha trasformato questota di 24 anni “scarsino” – attualmente è numero 367 al mondo – in “un pioniere”, scrive The Athletic: ilta professionista gay.Il che è statisticamente curioso. Ma è così. Ed è un dato che testimonia come il(maschile) da questo punto di vista sia persino più arretrato del già primitivo calcio, dove da anni ormai si va a caccia di omossessuali come rabdomanti.Eppure ildovrebbe essere più “facile”, per ragioni sociali, contestuali, e anche perché, come dice lo stessodanell’intervista a The Athletic il“è uno sport individuale, quindi puoi essere tutto ciò che vuoi.