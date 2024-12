Lanotiziagiornale.it - La Russia travolge l’Ucraina e dilaga nel Donbass ma l’Ue non molla: pronte altre armi per Kiev e sanzioni per Mosca

Da un lato, l’avanzata apparentemente inarrestabile delle truppe del Cremlino, che continuano a conquistare villaggi in Ucraina; dall’altro, l’Occidente, che sembra incapace di supportare efficacemente la resistenza ucraina e insiste nel perseguire una politica muscolare basata su aiuti militari a. Dopo quasi tre anni di conflitto, in Ucraina la situazione non cambia. L’ultima novità arriva da Bruxelles, dove il Consiglio UE ha adottato il 15° pacchetto dicontro la, con l’obiettivo di reprimere la “flotta ombra” di petroliere di Vladimir Putin e contrastare l’elusione delle, facilitata dal supporto di Paesi terzi.Contrariamente a quanto si possa pensare, questo pacchetto non è identico ai precedenti: per la prima volta, infatti, introduce“piene di effetti” nei confronti di attori cinesi, tra cui divieti di viaggio, congelamenti di beni e restrizioni sull’accesso a risorse economiche.