Andria, 59enne trovato morto per strada. "Si era allontanato dall'ospedale nel cuore della notte"

(Bat), 16 dicembre 2024 – Aveva 59 anni, è statoquesta mattina vicino all’ospedale Lorenzo Bonomo di(Bat), dove si era recato la sera precedente per pressione alta e cefalea. L’uomo, secondo la ricostruzione dei fatti nel momento in cui scriviamo, si eradal pronto soccorso contro il parere dei medici. “L’uomo è stato accolto al pronto soccorso domenica pomeriggio alle ore 18.20 per cefalea in crisi ipertensiva, in stato etilico”, fa sapere una nota ufficiale dell’Asl. Ernesto La Salvia, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza raggiunto al telefono da Quotidiano.net ricostruisce così i passaggi: “Alle 18.30 ilè stato sottoposto a terapia anti ipertensiva. Il codice era arancione. Alle 18.