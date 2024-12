Ilrestodelcarlino.it - A Fano torna a spopolare il beach volley. Fioccano tornei

Non c’è un attimo di tregua per gli appassionati di, uno sport che aè ormaito in auge come lo era negli anni 90. Parte del merito va sicuramente attribuito a Sportland, Nuovaouse eAddiction che sono già ai nastri di partenza per la stagione estiva 2025, dove potranno contare sulla collaborazione di Csi (cui sono affiliate Sportland e Nuova BH) e Asi (Eps cui è affiliata BVA). Le tre realtà hanno in questi giorni reso noto il calendario deiche da giugno a settembre animeranno i Bagni Cafè Arzilla di. Si inizia e si finisce con un 2x2 misto (7-8 giugno il debutto, 6-7 settembre il finale), nel mezzo un 2x2 maschile e femminile (5-6 luglio) e un doppio torneo notturno: dal 28 luglio al 2 agosto un maschile e dal 4 all’8 agosto un femminile.